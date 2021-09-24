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مستشار المرشد الإيراني: إسرائيل تعيش حالة من الرعب

Lebanon 24
24-09-2021 | 15:23
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قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني والقائد السابق للقوات الجوية العميد الطيار حبيب بقائي، إن تقدم صناعة الدفاع والصناعات الجوية في بلاده بات لا يقاس بما عليه قبل الثورة.

واعتبر خلال مقابلة عبر التلفزيون الإيراني بأن إسرائيل في حالة رعب، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

ورداً على سؤال بخصوص الوقود الذي أرسلته إيران مؤخرا إلى لبنان ورد فعل إسرائيل والولايات المتحدة، قال بقائي: "سأوضح نقطة واحدة.. الصهاينة جبناء حقا وهم في حالة رعب ليلا نهارا".

وفي حواره المطول ذكر المسؤول الإيراني أن استهداف قاعدة عسكرية أميركية كان ضمن أمنياته، مشيرا إلى أن طهران استهدفت عين الأسد لينتبه الأمريكان إلى أفعالهم.

وشدد على أن القوة الإيرانية صارت عظيمة الآن لدرجة أن دول المنطقة لا تجرؤ على التحرك.

ومع هذا، تطرق إلى حادث استهداف الطائرة الأوكرانية، مؤكداً أن هذه المأساة وقعت بسبب عدم التنسيق بين القوات الإيرانية.
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