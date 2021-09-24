عربي-دولي

لقاء إيراني-سعودي في بغداد واتفاق على "عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"

Lebanon 24
24-09-2021 | 15:52
A-
A+
Doc-P-867622-637681214403786219.jpg
Doc-P-867622-637681214403786219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الدكتور وسيم بزي الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية، في معرض قراءته التطورات الإقليمية والدولية والتي شكلت دفعًا لتأليف الحكومة في لبنان، أن "لقاء عقد في مطار بغداد الدولي بين وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ورئيس مجلس الأمن القومي في إيران علي شمخاني ونتيجة هذا اللقاء جرى الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين".
تجدر الإشارة  إلى أن هذا اللقاء السعودي - الإيراني ليس الأول إذ سبقه ثلاثة اجتماعات بين الطرفين برعاية عراقية عطفًا على تأكيد الملك السعودي سلمان عبد العزيز  أن إيران دولة جارة، أملًا بأن تثمر المفاوضات معها إلى إقامة علاقات تعاون مبنية على مبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2021-09-24
16:54 | 2021-09-24
16:45 | 2021-09-24
16:35 | 2021-09-24
16:30 | 2021-09-24
16:15 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website