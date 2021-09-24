لقاء إيراني-سعودي في بغداد واتفاق على "عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"

أكد الدكتور وسيم بزي الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية، في معرض قراءته التطورات الإقليمية والدولية والتي شكلت دفعًا لتأليف الحكومة في لبنان، أن "لقاء عقد في مطار بغداد الدولي بين وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ورئيس مجلس الأمن القومي في إيران علي شمخاني ونتيجة هذا اللقاء جرى الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين".

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء السعودي - الإيراني ليس الأول إذ سبقه ثلاثة اجتماعات بين الطرفين برعاية عراقية عطفًا على تأكيد الملك السعودي سلمان عبد العزيز أن إيران دولة جارة، أملًا بأن تثمر المفاوضات معها إلى إقامة علاقات تعاون مبنية على مبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.