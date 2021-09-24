مقتل أحد جنود فرنسا في مالي بعد اشتباك مع مجموعة إرهابية

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة، عن مقتل جندي فرنسي في مواجهة عسكرية في مالي، فيما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعرب عن "تأثره العميق"، "عزم فرنسا على محاربة الإرهاب".وقُتل العريف ماكسيم بلاسكو من كتيبة الألب السابعة خلال معركة "ضد جماعة إرهابية مسلحة". وكان قد تسلم في حزيران وسامًا عسكريًا تقديرًا "لخدماته الاستثنائية"، على حد تعبير الرئاسة في بيان صحافي.