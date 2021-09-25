عربي-دولي

ما هو موقف اليابان من الغواصات الأسترالية؟

Lebanon 24
25-09-2021 | 00:30
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قال مسؤول بالحكومة اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، رحب، في قمة المجموعة الرباعية  بواشنطن بإقامة شراكة ثلاثية الأسبوع الماضي لتزويد أستراليا بغواصات نووية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الشراكة الجديدة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد نوقشت في اجتماع قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة في واشنطن، قال السكرتير الصحفي للخارجية اليابانية، تومويوكي يوشيدا، للصحفيين: "رحب رئيس الوزراء سوغا بمبادرة إقامة الشراكة الأمنية التي أقامتها الدول الثلاث". 

وأضاف: "تلعب (الاتفاقية) دورا هاما في إحلال السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكان قد عقد الرئيس الأميركي جو بايدن قمة لقادة مجموعة "كواد" (Quad) بحضور رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان. 

جاء ذلك بعد أسبوع من الإعلان عن شراكة "أوكوس" (AUKUS) العسكرية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، لمواجهة نفوذ الصين المتنامي. 
المصدر: سبوتنيك
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