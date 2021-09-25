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ماري ترامب تهاجم ابن عمها وتصفه بـ"الأغبى" بين أقربائها

Lebanon 24
25-09-2021 | 02:30
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هاجمت ماري ترامب ابن عمها دونالد ترامب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في تصريحات وصفته فيها بأنه "غير ذكي للغاية".

وقالت عالمة النفس التي يقاضيها عمها الرئيس السابق دونالد ترامب على نشرها كتابا ينتقده في حلقة الأربعاء من "البودكاست الليبرالي": "لقد سئلت: من هو أغبى شخص؟".

وأضافت أن ابن عمها "تركه والده في التراب" وأن دونالد ترامب "يفضل ابنته إيفانكا على ابنه دونالد".

وقالت إنه نظرا لأن ترامب هو الابن الأكبر في عائلته، ولد مع توقعات بأن يسير على خطى والده ويتفوق عليه.

بالإضافة إلى ذلك استهدفت ماري دونالد ترامب نفسه، قائلة إنه "أضعف شخص على هذا الكوكب".

وكانت ماري ترامب من أشد المنتقدين للرئيس السابق وأبنائه، ووجهت انتقادات لعمها ووصفته بـ"الفاشي" ودعت إلى سجنه.
المصدر: روسيا اليوم
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