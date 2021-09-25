بعد كورونا.. مخاوف من تسرب الفيروسات حول العالم

في حين أن الهدف الأساسي للتجارب هو حماية الصحة العامة، فإن وقوع أي خطأ بهذه المشاريع الخطيرة يمكن أن يؤدي إلى تفشي وباء جديد، كما يقول بعض العلماء.وقال مدير معاهد الصحة الوطنية الأميركية، فرانسيس كولينز، إن هناك أسبابا وجيهة لإجراء مثل هذه الدراسات.يقول كولينز إن العلماء يساعدون الباحثين على معرفة التهديدات الفيروسية الجديدة من خلال اكتشاف كيف يمكن أن تتطور مسببات الأمراض الحيوانية، وأيها يمثل تهديد للإنسان. وتساعد التجارب أيضا الباحثين على تطوير واختبار اللقاحات والأدوية لمحاربة العدوى المحتملة.وأضاف: "إنك تحاول الحصول على معلومات استخباراتية عن العدو لترى ما قد يأتي إليك بعد ذلك".من جهته، قالت بيث كاميرون، كبيرة مديري الأمن الصحي العالمي والدفاع البيولوجي في مجلس الأمن القومي الأميركي، "هذه أولوية قصوى بالنسبة لنا".تضيف كاميرون: "كان الوباء بمثابة دعوة للاستيقاظ حول ما يمكن أن تفعله البيولوجيا، وما يمكن أن تفعله الأمراض المعدية، وأين تستجيب نقاط ضعفنا".تشكيل كيان جديدويدرس العلماء مختلف الفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 والمعروف علميا باسم "سارس-كوف-2".وفق لمؤشر الأمن الصحي، وهو مشروع تابع لمركز "جونز هوبكنز" للأمن الصحي، فإن أقل من 5 بالمئة من الحكومات توفر الإشراف على البحوث المتعلقة بمسببات الأمراض الخطيرة.في المقابل، يضغط بعض العلماء والمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل مزيد من الإشراف عالميا على البحوث البيولوجية الخطرة.وتبحث الإدارة الأميركية في الأفكار التي تشمل تشكيل كيان جديد لمعالجة الأمن البيولوجي العالمي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإشراف على الأبحاث الممولة من الولايات المتحدة حول مسببات الأمراض بما يتجاوز الممارسة الحالية التي يتم فيها فحص معظم المشاريع من قبل الوكالات التي تمولها أو تشرف عليها لجان المراجعة في الجامعات والمستشفيات.ولا يزال الجدل حول كيفية ظهور فيروس كورونا مستمر لعدم وجود اتفاق نهائي وأدلة قاطعة على منشأ الفيروس.وركز بعض العلماء على تجارب فيروس الخفافيش في الصين، بما في ذلك معهد ووهان لعلم الفيروسات الذي يقع في ذات المدينة التي حدث فيها أول انتشار معروف لكوفيد-19، وأكدوا أن الفيروس قد يكون ناتج عن نوع من الحوادث المعملية.ولا يوجد دليل علني مؤكد يشير إلى أن الفيروس التاجي تسرب من مختبر معهد ووهان كما يقول العديد من العلماء الأميركيين، على الرغم من رفض السلطات الصينية منح المحققين إمكانية الوصول لسجلات المختبر وقاعدة البيانات الفيروسية.وتنفي بكين أن يكون فيروس كورونا الذي انتشر في الصين كانون الاول 2019 وتسبب في وباء عالمي استمر حتى الآن، قد تسرب من مختبر ووهان.قال عالم الأحياء الدقيقة بجامعة ستانفورد، ديفيد ريلمان، إن التجارب التي أجريت على فيروسات الخفافيش في معهد ووهان، "مهما كان اسمها، كانت محفوفة بالمخاطر للغاية".كان الدكتور ريلمان من بين مجموعة من 18 عالما وقعوا في مايو رسالة تدعو إلى إجراء تحقيق في كل من الأصول المختبرية الطبيعية والمحتملة لفيروس كورونا.