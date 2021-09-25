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عربي-دولي
وزير خارجية إيران: سنعود للمحادثات عند الانتهاء من مراجعة الملف النووي
Lebanon 24
25-09-2021
|
06:30
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أوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه عندما تقول حكومته إنها ستعود قريبا إلى المحادثات بشأن استئناف الالتزام بالاتفاق النووي فإنها تعني أن ذلك سيحدث عندما تنتهي طهران من مراجعة الملف النووي.
وكان الوزير قد قال للصحفيين في نيويورك أمس الجمعة إن إيران ستعود إلى المحادثات "قريبا جدا"، لكنه لم يذكر موعدا محددا.
وفي تصريحات بثتها قناة شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية ، قال أمير عبد اللهيان: "يتساءل الناس باستمرار عن معنى قريبا، هل تعني أياما، أسابيع، أم شهور؟".
ولفت إلى أن الفرق بين قريبا بالنسبة لإيران والغرب كبير، فبالنسبة لهم قريبا تعني في أقرب وقت مناسب، عندما تنتهي مراجعتهم للملف النووي، وقال:" المهم هو عزمنا على العودة إلى المحادثات، لكن إلى تلك المحادثات الجادة التي تضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه".
وأدلى الوزير بالتصريحات للقناة الإيرانية الرسمية في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
(سبوتنك)
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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