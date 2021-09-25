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اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور

Lebanon 24
25-09-2021 | 08:00
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قالت مصلحة خفر السواحل التركية، في بيان لها اليوم، إن سفينة الشحن الروسية "روسيتش-10"، اصطدمت السبت مع السفينة التركية Tahsin Imamoglu في مضيق البوسفور.

وأضاف البيان: "لم يسفر الحادث عن أية إصابات بشرية، ولحق ضرر بشكل مباشر فقط بالسفينتين. وتم إرسال قاطرات خفر السواحل، إلى الموقع".

وذكرت المصلحة التركية، أنه في وقت سابق يوم السبت، وقع حادث آخر مماثل لسفينة روسية. وقالت: "اصطدمت سفينة نقل البضائع Volzhsky-40 التي يبلغ طولها 140 مترا، والتي كانت في طريقها من تيكيرداغ إلى روسيا، بسفينة صيد عند مخرج مضيق البوسفور". وتم سحب السفينتين إلى مرسى قريب.\
 
(تاس)
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