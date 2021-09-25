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عربي-دولي
الجزائر تعزز أسطولها الجوي
Lebanon 24
25-09-2021
|
09:30
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أفاد موقع "مينا ديفانس" بأن القوات الجوية الجزائرية طلبت 24 طائرة مقاتلة من طراز "وينغ لونغ 2" التابعة لشركة "AVIC" الصينية.
وبحسب الموقع المختص في الشأن العسكري فإن "القوات الجوية الجزائرية تحوز حاليا ستة أنواع من الطائرات بدون طيار، أربعة منها طائرات مسيرة هجومية".
وأضاف الموقع أن "الأسطول الجوي الجزائري سيتعزز بـ 24 طائرة مقاتلة من طراز "Wing Loong II" من شركة "AVIC" الصينية".
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في نهاية العام الحالي لتكتمل في عام 2022، حسب المصدر نفسه.
ويمكن لهذا النوع من الطائرات أن يظل في الجو لمدة 31 ساعة في وضع الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع و 26 ساعة في الدور الهجومي.
وكشفت شركة "AVIC" النقاب عن طائرة "وينغ لونغ 2" في معرض "إكسبو" للطيران في بكين في سبتمبر 2015، وقدم نموذج أولي للطائرة لأول مرة للجمهور خلال معرض "Airshow China" في مدينة زوهاي الصينية بين 1 ونوفمبر 2016.
وحسب موقع "مينا ديفانس" يبلغ السعر التقريبي لهذه الطائرة 5 ملايين دولار، وهو أرخص بسبع مرات من نظيرتها الأمريكية.
(مينا ديفانس)
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