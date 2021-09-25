بالقرب من مقر رئيس الصومال... قتلى في تفجير انتحاري

قال مسؤول إن 7 قتلى على الأقل سقطوا في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة عند تقاطع قريب من مقر الرئيس الصومالي في العاصمة مقديشو، السبت.وقال قائد شرطة حي حمر ججب في مقديشو لرويترز: "أسفر تفجير انتحاري بسيارة ملغومة عند تقاطع سيلجاب عن مقتل سبعة وإصابة ثمانية".ولم يتضح حتى الآن المسؤول عن الهجوم، لكن حركة الشباب التي تسعى للإطاحة بالحكومة وتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية تنفذ مثل هذه التفجيرات كثيرا.