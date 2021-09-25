عربي-دولي

ترودو يستقبل كنديين احتجزتهما الصين لأكثر من 1000 يوم (فيديو)

Lebanon 24
25-09-2021 | 11:30
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أفادت وسائل الإعلام بأن كنديين احتجزتهما الصين لأكثر من 1000 يوم عادا إلى بلادهما اليوم وأن رئيس الوزراء جاستن ترودو كان في استقبالهما.

وأظهرت قناة "سي تي في" ترودو يستقبل رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج لدى وصولهما إلى مدينة كالغاري في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا.

وقال ترودو للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الكنديين غادرا المجال الجوي الصيني بعد وقت قصير من مغادرة المديرة المالية لهواوي منغ وان تشو لكندا في أعقاب التوصل لاتفاق مع الإدعاء الأميركي أنهى قضية طلب تسليمها للولايات المتحدة.
 
 
 
 
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