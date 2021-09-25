أزمة سد النهضة.. أثيوبيا: لن نوقع على أي اتفاقية تتعارض مع مصالحنا الوطنية

صرح عضو بفريق المفاوضين الإثيوبيين بشأن سد النهضة بأن بلاده ستوقع على اتفاقية مع مصر والسودان فقط في حالة تأمين مصالحها الوطنية والتنموية المتعلقة بالاستفادة من مواردها المائية.وفى حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد المفاوض إبراهيم إدريس على أن إثيوبيا لن تقوم بالتوقيع على أي اتفاقية لها إمكانية تأثير فى التنمية المستقبلية.ووفقا لإبراهيم، فإن إثيوبيا دائما جاهزة للاستفادة العادلة لنهر النيل بالرغم من كونها من أكبر المساهمين بنسبة 86%.وبخصوص الحل النهائي، نوه إبراهيم بأن الطريق الوحيد للحل النهائي هو المفاوضات الجارية و"وقف تدويل وتسيس القضية والمجيء بحلول ذكية تتفادى تجاهل الواقع".ودعا مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة فى بيانه الرئاسي مؤخرا الى سرعة استئناف مفاوضات سد النهضة تحت إشراف الإتحاد الإفريقي والتوقيع على اتفاق ملزم.وتم التوقيع على إعلان المبادىء حول سد النهضة من قبل مصر وإثيوبيا والسودان فى الخرطوم فى 23 آذار 2015.