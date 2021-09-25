عربي-دولي

أفغانستان.. "طالبان" تعدم وتعلق الجثث على رافعات "عبرة للآخرين"

Lebanon 24
25-09-2021 | 13:30
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قامت حركة "طالبان" بتعليق جثث 4 أشخاص على رافعات في مدينة هرات غربي البلاد، بعد قتلهم رميا بالرصاص بتهمة ضلوعهم في عملية اختطاف، حسبما أفادت وسائل إعلام اليوم السبت.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شاهد عيان إنه تم إحضار 4 جثث إلى الساحة الرئيسية في المدينة، ونقلت 3 جثث إلى ساحات أخرى في المدينة لعرضها.

وبحسب وزير أحمد صديقي، الذي يدير صيدلية على جانب الساحة فقد أعلنت "طالبان" أن الأربعة ألقي القبض عليهم وهم يشاركون في عملية خطف وأن الشرطة قتلتهم.

ووفقا لوسائل إعلام محلية في هرات، فقد أبدى الأربعة مقاومة مسلحة لـ "طالبان" أثناء اختطافهم رجل أعمال وابنه في هرات، وقد أطلقت عليهم "طالبان" النار على الفور. ويقول شهود عيان في الميدنة إن الحركة علقت جثثهم في 4 مربعات.

وأكد شير أحمد عمار مهاجر، نائب حاكم طالبان في هرات، في تصريحات لوسائل الإعلام إن الرجال الـ4 اشتبكوا مع عناصر الحركة أثناء اختطاف رجل أعمال وابنه، وقتلا خلال الاشتباك، مضيفا: "لقد علقنا جثث الخاطفين في المربعات، عبرة للآخرين".

وكان الملا نور الدين الترابي، أحد مؤسسي "طالبان"، صرح لـ "أسوشيتد برس" هذا الأسبوع، بأن الحركة، التي كانت تحكم أفغانستان في الفترة من 1996 إلى 2001، ستعود إلى تنفيذ عمليات الإعدام وبتر الأيدي، وإن لم يكن ذلك علنا.
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