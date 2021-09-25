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الجيش الأميركي يتخلص من 17 قاذفة استراتيجية

Lebanon 24
25-09-2021 | 15:30
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أعلن الجيش الأميركي أنه سحب من الخدمة 17 قاذفة استراتيجية أسرع من الصوت من طراز "بي-1 بي لانسر".

وأكدت قيادة القصف الشامل في سلاح الجو الأمريكي (AFGSC) على صفحتها في "فيسبوك" أمس الجمعة أن عملية التخلص من هذه القاذفات الاستراتيجية اختتمت الخميس، عندما غادرت آخرها قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا متوجهة إلى مقبرة الطائرات في قاعدة ديفيس-نونثان في أريزونا.

وجاءت هذه الخطوة بسبب قدم هذه الطائرات والتكلفة الكبيرة لصيانتها وترميمها وتحديثها.

وأوضحت القيادة أن التخلص من هذه القاذفات سيتيح لها التركيز على ضمان صحة الأسطول الجوي الحالي، بما في ذلك جهود التحديث، بغية جعل أسطول القاذفات التابع للجيش الأمريكي "أكثر فتكا وقدرة بشكل عام".

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه قيادة القصف الشامل للانتقال إلى استخدام قاذفة الشبح "بي-21"، بدلا عن "بي-1 بي" التي تم تطويرها عام 1980.
 
 
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