عربي-دولي

إيران تعلن عن تطعيم 400 ألف لاجئ بلقاح كورونا

Lebanon 24
25-09-2021 | 12:00
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أعلن رئیس الهلال الأحمر الإيراني كريم همّتي اليوم السبت، أنه تم تلقيح 400 ألف من اللاجئين الذين تم تسجيلهم بصورة رسمية في إيران بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقررت السلطات الإيرانية منح بطاقات هوية مؤقتة لللاجئين غير الشرعيين لغرض إكمال تطعيم جميع اللاجئين.

يذكر أن إيران تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ وطالبت المجتمع الدولي بدعمها في تقديم الرعاية الطبية وتلقيح اللاجئين.

وحصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في لقاءاته على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على وعود من بعض الدول والمنظمات الدولية بتقديم اللقاحات للاجئين في إيران.
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