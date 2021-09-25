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إغلاق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية مع اشتداد ثوران بركان "كومبري فييخا"

Lebanon 24
25-09-2021 | 14:08
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تسببت الانبعاثات الناجمة عن ثوران بركان "كومبري فييخا" في جزيرة لا بالما الإسبانية بإغلاق مطار الجزيرة، فيما اصطف الناس في الطوابير لمغادرة الجزيرة بالعبّارات.

ودخل البركان الذي بدأ ثورانه يوم الأحد الماضي مرحلة انفجار جديدة، حيث أعلن معهد جزر الكناري للبراكين انفتاح منفذ جديد للانبعاثات غربي الفوهة الرئيسية.

وقال المعهد الوطني للجغرافيا والتعدين إن "طائراته المسيرة رصدت انكسارا في الهيكل المخروطي للبركان".

وقال ميجيل أنخيل موركويندي مدير اللجنة المعنية بالتعامل مع البراكين (بيفولكا) في مؤتمر صحفي، إنه "من المعتاد في هذا النوع من الثوران أن ينكسر الهيكل المخروطي للبركان، حيث تتشكل فوهة بركانية لا تتحمل وزنها فينكسر مخروطها".

وأضاف أن "هذا الانشقاق الجزئي وقع الليلة الماضية"، وتابع: "إنّ عمليات الإجلاء الحالية ستستمر لمدة 24 ساعة أخرى كإجراء احترازي".

ومنذ أن بدأ ثوران البركان الأسبوع الماضي، تدفقت آلاف الأطنان من الحمم منه ودمرت مئات المنازل وأجبرت حوالي 6 آلاف شخص على النزوح.

وأكدت شركة "أينا" التي تدير المطارات الإسبانية أنها أغلقت مطار الجزيرة وأوضحت أن "مطار لا بالما لا يعمل بسبب الرماد البركاني الذي يغطي سماء المنطقة".

وأوضحت أنَ "مهام التنظيف بدأت لكن الوضع ربما يتغير في أي وقت".

واصطف الناس الذين ألغيت رحلات بعضهم في طوابير طويلة في ميناء لا بالما الرئيسي في محاولة لمغادرة الجزيرة بواسطة العبّارات.
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