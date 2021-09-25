عربي-دولي

الخارجية الأميركية تحث قيس سعيد على تشكيل حكومة في أقرب وقت

Lebanon 24
25-09-2021 | 14:16
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عبرت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء تواصل الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد، ودعت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة خطة بجدول زمني لعمليات إصلاح واسعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في إحاطة صحفية نشرتها سفارة الولايات المتحدة في تونس يوم السبت: "نشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية.

وأضاف نيد برايس "مما يبعث على قلقنا أن الإجراءات الانتقالية مستمرة دونما نهاية واضحة".

وتابع قائلاً: "على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة".

وصرح برايس "فيما يتعلق بالإجراءات التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، نرى أن العمل الأساسي المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه"، حسب ما جاء على لسانه.

وأردف قائلا: "ندعو كما يدعو عامة التونسيين الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضم المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة".
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