عربي-دولي

مشهد لبنان ينتقل إلى بريطانيا.. إشكالات عند محطات البنزين وتعبئة غالونات!

Lebanon 24
25-09-2021 | 16:18
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع اشكالٍ بين عدد من السائقين عند إحدى المحطات في بريطانيا، وذلك بسبب التزاحم على تعبئة البنزين.
 
ويظهر الفيديو حدوث إشكال عنيف، واعتداء شبّان على بعضهم البعض بالركل والضرب عند محطة للوقود، في حين أنّ طابور السيارات أقفل الشارع جرّاء اصطفافها حتى ساعات متأخّرة من الليل.
 
ومع هذا، نشرت الصحيفة البريطانيّة صوراً لمواطنين يقومون بتعبئة "غالونات" في سياراتهم. كذلك، انتشرت صور لمحطات وقود مغلقة وأمامها طوابير سيارات اصطفّت للتزوّد خوفاً من نفاد البنزين.
 
وفعلياً، فإن الحالة التي تعيشها بريطانيا هي نفسها التي يشهدها لبنان بكامل تفاصيلها، إذ أن الأخير يشهد أزمة محروقات حادة تخللتها اشكالات على المحطات وبروز ظاهرة تعبئة الغالونات وبيعها في السوق السوداء. 
 
ويوم الجمعة، حاولت الحكومة البريطانية طمأنة مواطنيها، إزاء مشاكل توفير الوقود في المحطات نتيجة نقص في عدد سائقي الشاحنات، وتأثيراتها التي تزداد وضوحاً على الحياة اليومية.

وفي مواجهة مخاوف من نقص البنزين، دعا وزير النقل البريطاني سائقي السيارات إلى "التصرف كالمعتاد" وعدم القيام بعمليات شراء كبيرة تحت تأثير الذعر كي لا يسوء الوضع.

وأدّى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير طويلة أمام محطات التوزيع في الأيام الأخيرة، في وقت تجاهل المواطنون دعوات الحكومة لهم الى عدم التهافت على شراء البنزين بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات.
 
 

 
 
 
 

 
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