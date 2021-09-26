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غانتس: لا أستبعد عقد لقاء جديد مع الرئيس الفلسطيني

Lebanon 24
26-09-2021 | 03:00
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رأى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها.


وأجرت القناة العبرية الـ13 حوارا مع غانتس، أكدت من خلاله أن تصريحه يأتي تعليقا على خطاب الرئيس الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي منح خلاله إسرائيل مهلة لمدة عام واحد فقط، للانسحاب من الأراضي الفلسطينية على حدود 1967.


وأكد الوزير الإسرائيلي أن استمرار الرئيس الفلسطيني في الدعوة إلى حل سياسي لهو أمر جيد، لكنه أصدر إنذارا وتسلق شجرة سيصعب النزول منها، وبأن الطريقة الوحيدة للتعاطي مع الأمر الواقع في البلاد، هي تطوير الأمن وتعزيز الاقتصاد وتقوية حكم السلطة الفلسطينية.

وشدد غانتس على أنه من الممكن عقد لقاء جديد مع الرئيس الفلسطيني، ويأتي على خلفية أغراض أمنية من أجل ضمان الاستقرار على الأرض، وذلك ردا على سؤال القناة العبرية حيال لقاءهما الأخير في المقاطعة برام الله، نهاية شهر آب الماضي.
المصدر: سبوتنيك
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