عربي-دولي

صحيفة فرنسية تكشف "هدف الجزائر" من إغلاق أجوائها أمام المغرب

Lebanon 24
26-09-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-867961-637682126075542617.jpg
Doc-P-867961-637682126075542617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت صحيفة فرنسية إن حظر الجزائر لمجالها الجوي أمام الطيران المغربي يهدف بشكل رئيسي إلى معاقبة شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، وهي شركة الطيران الوطنية التي توفر العديد من الطرق في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضحت صحيفة "لوبينيون" أنه سيتعين على الشركة  تحويل رحلاتها إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط عبر البحر الأبيض المتوسط وتجاوز الأراضي الجزائرية.

ووفق الصحيفة، سيؤثر القرار الجزائري على مزدوجي الجنسية، والأسر المختلطة، ورجال الأعمال الذين يقومون بانتظام برحلات بين البلدين.

وتتابع الصحيفة، في الجزائر كل شيء يجري الآن لإضعاف المغرب تجاريا في أفريقيا. وتسعى الجزائر إلى جعل ميناء شرشال، الذي لا يبعد كثيرا عن الجزائر العاصمة، ينافس ميناء طنجة المتوسط. كما تريد الجزائر استخدام الطريق العابر للصحراء، الذي يجري حاليا تشييده، لنقل منتجاتها إلى المناطق الداخلية الأفريقية.

ووصلت التجارة بين البلدين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في 2021 مع عدم تجديد خط الغاز المغاربي الأوروبي.

لكن في الجزائر، يقول المسؤولون بأن الإجراءات تأتي ردا على مما يصفونه بـ"الاستفزازات العدائية" للمغرب.

ويقول المحلل والإعلامي الجزائري، حكيم بوغرارة، إن الجزائر تقوم بردود فعل، وليس أفعالا.

ويضيف المحلل في حديث لموقع قناة الحرة" الجزائر من خلال المجلس الأعلى للأمن تترك الأبواب مفتوحة وفقا للتطورات"، مستبعدا في نفس الوقت أن يصل التصعيد إلى خيار الحرب.

والأربعاء، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، متهمة المملكة بمواصلة "الاستفزازات والممارسات العدائية" تجاهها، في تصعيد جديد للتوتر بين الدولتين الجارتين.

وكانت الجزائر قطعت في 24 أب الفائت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بعد أشهر من التوتّر بين البلدين.

والعام الماضي تعمق الخلاف بين البلدين بعد اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربية مقابل تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل.

ولطالما ساد التوتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، خصوصاً على خلفية ملف الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يعتبرها المغرب جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، فيما تدعم الجزائر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" التي تطالب باستقلال الإقليم.

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-09-26
08:30 | 2021-09-26
08:15 | 2021-09-26
08:00 | 2021-09-26
07:31 | 2021-09-26
07:30 | 2021-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website