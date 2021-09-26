عربي-دولي

هونغ كونغ.. تحالف ذكرى ضحايا أحداث ساحة تيان أنمين يعلن حلّ نفسه

Lebanon 24
26-09-2021 | 04:00
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ررت مجموعة مدافعة عن الديمقراطية في هونغ كونغ دأبت على تنظيم تجمعات ليلية لذكرى ضحايا أحداث ساحة تيان أنمين طوال 3 عقود، حل نفسها في ظل حملة أمنية صينية مشددة.

وبعد إعلان قرار حل المجموعة، قرأ ممثل عنها رسالة من رئيس التحالف لي تشيوك يان المسجون حاليا.

وجاء في الرسالة: "لا يمكن للنظام انتزاع ذاكرة الناس وضمائرهم.. سيتناقل أهالي هونغ كونغ مبادئ تحالف هونغ كونغ في قلوبهم".

ويقبع العديد من قادة التحالف في السجون إثر مشاركتهم في الحراك الذي شهدته المدينة.

ووجهت الشرطة اتهامات بالتخريب لثلاث شخصيات قيادية بينها لي، كما دهم عناصر الأمن متحفا تم إغلاقه كانت تديره المجموعة لاستذكار حملة بكين الأمنية التي استهدفت ساحة تيان أنمين عام 1989، وأزالوا معروضات وصورا وغيرها من الرموز التذكارية.

وأمرت الشرطة المجموعة بإغلاق موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي فيما تعهدت السلطات بسحب ترخيصها.

وتأسست المجموعة التي عرفت رسميا بـ"تحالف هونغ كونغ دعما للحركات الوطنية الديموقراطية في الصين" في ايار 1989 لدعم الطلبة الذين نظموا مسيرات مطالبة بالديمقراطية ومناهضة للفساد في بكين.

وفي العقود التي تلت، أبقى التحالف أحداث تيان أنمين حية ودعا قادة الصين الشيوعيين إلى تطبيق إصلاحات في البلاد.
المصدر: روسيا اليوم
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