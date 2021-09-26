عربي-دولي

المغرب يعزز أسطوله الجوي بطائرات "بيرقدار" التركية المسيّرة

Lebanon 24
26-09-2021 | 04:30
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تسلم المغرب مؤخرا دفعة أولى من طائرات "بيرقدار تي بي 2" التركية المسيّرة، وفق وسائل إعلام محلية عن منتدى "فار-ماروك" المتخصص في الشؤون العسكرية.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي الذي يصدر باللغة الفرنسية أن عمليات التسليم بدأت في 17 ايلول، ومن المقرر تسليم باقي الطائرات تدريجيا في إطار صفقة تمت بين المغرب وشركة "بايكار" التركية المصنعة في نيسان الماضي.

وكانت الرباط طلبت في نيسان 13 طائرة من هذا الطراز بقيمة 70 مليون دولار، في إطار تطوير وتجديد ترسانة القوات المسلحة الملكية، حتى تكون على أعلى درجات الحداثة والكفاءة والجاهزية، حسب منتدى "فار-ماروك" المتخصص.

كما أفادت الأنباء بأن عددا من أفراد القوات المسلحة المغربية اجتازوا برنامجا تدريبيا في تركيا شهري تموز وايلول.

وتأتي الصفقة في ظل التوترات الأخيرة مع الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط وأغلقت أجواءها أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
المصدر: روسيا اليوم
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