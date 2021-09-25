31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بوريل يؤكد أهمية العودة إلى منصة فيينا كـ"أولوية"
Lebanon 24
25-09-2021
|
23:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب علي بردى في الشرق الاوسط:
أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لـ"الشرق الأوسط"، أنه لا بديل لمنصة فيينا في المفاوضات النووية مع إيران، وأن الجهود الجارية للعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة، هي مجرد «خطوة أولى» لمعالجة ملفات أخرى تتعلق بتدخلات طهران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ورأى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن هذه العودة «توفر منصة» لمعالجة النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار. فيما أعلن نظيره الإيراني حسين أمير اللهيان أن بلاده ستعود «قريباً جداً» إلى عملية فيينا، لكنه لم يحدد أي موعد لذلك.
ورداً على سؤال لـ"الشرق الأوسط" عن الدفع حالياً في اتجاه العودة إلى الاتفاق النووي، وعما إذا كان الأوروبيون يخشون البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستخدم على نطاق واسع من جماعة الحوثي في استهداف المنشآت المدنية داخل المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية، أجاب بوريل: نحن بالتأكيد قلقون من مسائل عديدة أخرى، ولكن لا يمكننا حل كل المشاكل في الوقت ذاته»، مضيفاً أن «المحادثات حالياً تجرى بغية إعادة العمل مجدداً بالاتفاق النووي. وهذه ليست نهاية المطاف، لأن هناك «مسائل كثيرة ستحتاج إلى مزيد من المناقشات. وقال: دعونا نعمل خطوة حطوة»، موضحاً أن الخطوة الأولى هي تجنب إيران نووية. وبعد ذلك نعالج الأمور الأخرى.
وهل يخشى من نزاعات إضافية إذا لم توقف إيران تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أجاب بوريل: «هناك كثير من الأسباب لكي نقلق حيال الخطر في المنطقة. ولكن الأمر الأول الذي علينا أن نحله من أجل خفض الخطر هو مجدداً هذا الاتفاق النووي.
تابع
الأكثر قراءة
20 ساعة حصة هذه المناطق بالكهرباء.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
20 ساعة حصة هذه المناطق بالكهرباء.. تعرفوا عليها
13:00 | 2021-09-25
25/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن أزمة البنزين.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن أزمة البنزين.. إليكم آخر المعطيات
12:12 | 2021-09-25
25/09/2021 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خوف" بسبب الدولار.. حقائق خطيرة عن السوق الموازية
Lebanon 24
"خوف" بسبب الدولار.. حقائق خطيرة عن السوق الموازية
11:08 | 2021-09-25
25/09/2021 11:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار عصرًا؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر الدولار عصرًا؟
10:26 | 2021-09-25
25/09/2021 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:18 | 2021-09-26
26/09/2021 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2021-09-26
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتحدث عن إنهاء الحرب دون إذن شقيقها
08:30 | 2021-09-26
الرئيس اليمني يوجه رسالة إلى الجيش المصري
08:15 | 2021-09-26
مقتل 3 أشخاص على يد كوماندوس أميركيين بريف دير الزور
08:00 | 2021-09-26
لعبت دورا رئيسياً في أوروبا والعالم.. "مستشارة الأزمة" الألمانية تتنحى بعد 16 عاما!
07:31 | 2021-09-26
طالبان تحذر عناصرها من التقاط صور "السيلفي" والتنزه في الحدائق
07:30 | 2021-09-26
بوتين وشويغو يتنزهان في غابات التايغا (فيديو)
فيديو
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
26/09/2021 16:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
08:00 | 2021-09-25
26/09/2021 16:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
26/09/2021 16:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact