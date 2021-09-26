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مقتل 3 عراقيين وإصابة ضابط بهجوم لداعش في ديالى

Lebanon 24
26-09-2021 | 09:30
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قُتل 3 عراقيين وأصيب ضابط برتبة عقيد جراء هجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش في محافظة ديالى العراقية يوم السبت.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان أصدرته شرطة ديالى، فإنه "في الساعة 11 من مساء السبت 25\9 انفجرت عبوة ناسفة في قرية الحد الأخضر - ناحية العبارة ضمن قضاء بعقوبة على عجلة (سيارة) نوع (لوري) يحمل مادة الزميج".

وأضاف البيان أنه "عند وصول واقتراب المدنيين والقوات الأمنية في مكان الحادث قامت عناصر داعش الإرهابي باستهداف المدنيين والقوات الأمنية بواسطة أسلحة القنص".

وأوضح البيان "أدى الحادث إلى استشهاد 3 مدنيين وجرح العقيد (ياسر) المنسوب إلى قسم شرطة العبارة".

يأتي الهجوم، بعد نحو أسبوعين من هجوم دامٍ قتل فيه 13 عنصرا من الشرطة الاتحادية العراقية في هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك، نفذه تنظيم داعش.

وسبق ذلك في 11 ايلول، مقتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن في هجوم نفذه مسلحون من داعش في قرية قرب الموصل، على ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وفقد تنظيم داعش السيطرة على المناطق التي كان يتواجد فيها حتى نهاية عام 2017، لكن خلاياه السرية تقوم بشن هجمات غالبا ما تكون خلال الليل، ضد قوات الأمن في مناطق نائية.
المصدر: الحرة
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