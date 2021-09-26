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سقوط شهداء فلسطينيين وسط اشتباكات وانفجارات "في الضفة الغربية"

Lebanon 24
26-09-2021 | 02:57
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بدأت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات ببلدتي بدو وبيت عنان غرب رام الله، ما أدى إلى اشتباكات مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى اقتحامات واشتباكات في برقين غرب جنين.

هذا ووردت أنباء عن شهداء في صفوف الفلسطينيين وإصابات، بينما لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى اللحظة، وتضارب كبير في المصادر العبرية سيما وأن الحدثين في مكانين منفصلين.

كما أكدت مصادر محلية في برقين غرب جنين أن الجيش الإسرائيلي حاصر منزلا في البلد ووقع اشتباك مسلح.

وسمعت أصوات انفجارات قرب منزل زراعي والجيش يطوق المنطقة.
المصدر: روسيا اليوم
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