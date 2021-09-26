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عربي-دولي
الرئيس اليمني يوجه رسالة إلى الجيش المصري
Lebanon 24
26-09-2021
|
08:30
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وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الشكر لرجال القوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة 26 ايلول اليمنية.
وخلال كلمته بمناسبة الثورة اليمينة، قال هادي: "الرحمة والغفران والخلود للشهداء الأبرار من رجالات الجيش والمقاومة ولشهداء ثورة سبتمبر وأكتوبر، والخلود والمجد للشهداء الأبطال من أبطال جمهورية مصر العربية الشقيقة الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب أرضنا دفاعا عن الثورة اليمنية عام 1962".
وأضاف الرئيس اليمني في كلمته: "كما أثمن عاليا جهود مصر العربية في كل المراحل".
وطالب عبد ربه منصور هادي المجتمع الدولي والإقليمي: "بتقديم الدعم والمساندة للحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا حتى تتمكن من واجباتها بشكل كامل للوصول إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن اليمني".
وعبر الرئيس اليمني عن "الشكر الجزيل للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومتهما الرشيدة وشعب المملكة العزيز على ما قدموه من دعم وإسناد لشعبنا في معركته الفاصلة".
المصدر:
روسيا اليوم
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