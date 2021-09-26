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البرهان: حريصون على إتمام انتقال السلطة وإجراء الانتخابات

Lebanon 24
26-09-2021 | 06:00
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شدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان،على إتمام عملية انتقال السلطة، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال البرهان في مؤتمر صحفي: "متمسكون بإجراء الانتخابات بموعدها"، مؤكدا أن "القوات المسلحة ستعود لثكناتها بعد الانتخابات".

وأشار رئيس المجلس السيادي الانتقالي إلى الحرص على "إنجاز التحول الديمقراطي"، مضيفا: "كلنا شركاء بالتغيير في السودان".

كذلك دعا البرهان إلى ضرورة "توحيد قوى الثورة والتغيير في السودان". وتابع قائلا: "لن نسمح بأي نشاط حزبي داخل القوات السودانية، وسنعمل على إصلاح المؤسسة العسكرية. القوات السودانية مؤسسة وطنية راسخة".  

وفي ما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، قال البرهان: "سنكشف عن انتماءات منفذي محاولة الانقلاب".

وكشف المسؤول السوداني عن "القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية".
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