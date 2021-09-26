هاريس غاضبة من صور ملاحقة ضباط الحدود للاجئين من هايتي: تذكرني بأيام العبودية

عبرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن غضبها وقلقها من الصور المتداولة لملاحقة ضباط أميركيين في الحدود للاجئين من هايتي.ووجهت هاريس اللوم إلى ضباط دوريات الحدود الذين يظهرون في الصور، وهم يجلدون اللاجئين الهايتيين على حدود تكساس، ووصفت هذه المعاملة بأنها "مقلقة للغاية" وتذكّرها بـ"بعض من أسوأ اللحظات في تاريخنا".وفي الأسبوع الماضي، تم تداول صور للاجئين الهايتيين الذين يحاولون الحصول على اللجوء عن طريق عبور الحدود في ديل ريو، تكساس، حيث وجه عملاء وزارة الأمن الداخلي على ظهور الخيل لهم اتهامات.ووصفت كامالا هاريس الصور بأنها "مروعة ومقلقة للغاية"، مضيفة أنها كانت "غاضبة" منها.وقالت: "لا ينبغي معاملة البشر بهذه الطريقة، وكما نعلم جميعا، فقد أثارت الصور بعضا من أسوأ اللحظات في تاريخنا، حيث تم استخدام هذا النوع من السلوك ضد السكان الأصليين لبلدنا، وتم استخدامه ضد الأفارقة".وفي المقابلة التلفزيونية، تجنبت كامالا هاريس سؤالا حول ما إذا كانت إدارة بايدن ستوقف عمليات الترحيل وتسمح للاجئين بتقديم طلب اللجوء.