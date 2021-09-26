تعرفوا الى الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا منذ بدء الوباء

بعد مرور نحو عامين منذ بدء وباء فيروس كورونا "سارس كوف 2"، لم تسجل دولة تركمانستان أي حالة إصابة بمرض "كوفيد 19"، أو على الأقل، هذا ما تدعيه حكومة الدولة المنغلقة الواقعة في آسيا الوسطى.تركمانستان، هي جمهورية سوفيتية سابقة يسكنها ما يقرب من 6 ملايين شخص، هي واحدة من خمس دول على الأقل لم تبلغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وفقا لمراجعة البيانات التي أجرتها جامعة "جونز هوبكنز" ومنظمة الصحة العالمية.ثلاث من هذه الدول هي جزر معزولة في المحيط الهادئ والرابعة هي كوريا الشمالية، والتي تعرف أيضا بانغلاقها الشديد، حسبما ذكر تقرير لشبكة "سي إن إن".رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، والذي يقود البلاد منذ 15 عاما، رفض تقارير تتحدث عن تسجيل إصابات بالمرض الوبائي داخل بلاده، ووصفها بالأخبار الوهمية، مطالبا بعدم تسييس الاستجابة للجائحة.ومع ذلك، تقول منظمات مستقلة وصحفيين ونشطاء خارج تركمانستان، إن هناك براهين تؤكد أن البلاد تواجه موجة ثالثة تتسبب في تكدس المستشفيات بالمرضى ووفاة عشرات المصابين.