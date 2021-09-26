أردوغان: تركيا ستفكر في شراء نظام صاروخي روسي ثان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة حصرية مع شبكة "سي بي إس نيوز" إن حكومته تعتزم المضي قدمًا في شراء نظام صاروخي روسي ثان مضاد للطائرات، على الرغم من التحذيرات المتكررة للولايات المتحدة.وأضاف أردوغان: "لقد شرحت كل شيء للرئيس بايدن"، وزعم أن رفض أميركا بيع تركيا منظومة باتريوت دفع حكومته إلى شراء المنظومة الروسية. لكن واشنطن رفضت هذا الادعاء.وأوضح أن الولايات المتحدة لم تسلم طائرات الشبح إف -35 على الرغم من دفع 1.4 مليار دولار. كذلك، طردت تركيا العضو في الناتو من برنامج إف -35 وفُرضت عقوبات على مسؤولي الدفاع بعد أن اشترت أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع إس -400.وتعارض الولايات المتحدة بشدة استخدام الأنظمة الروسية داخل الناتو، وتقول إنها تشكل تهديدًا لطائرات إف -35. وتصر تركيا على أنه يمكن استخدام صواريخ إس -400 بشكل مستقل بدون دمجها في أنظمة الناتو، وبالتالي لا تشكل أي خطر.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في عام 2020 لصفقة الشراء بموجب قانون عام 2017 والذي يهدف لصد النفوذ الروسي.كانت هذه الخطوة هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام القانون، المعروف باسم كاتسا، لمعاقبة حليف للولايات المتحدة.ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تركيا ستشتري المزيد من صواريخ إس -400، قال أردوغان: "بالطبع ... بالطبع، نعم". وأضاف: "في المستقبل، لن يتمكن أحد من التدخل فيما يتعلق بنوع أنظمة الدفاع التي نحصل عليها، ومن أي دولة، وعلى أي مستوى. لا يمكن لأحد التدخل في ذلك. نحن الوحيدون الذين يتخذون مثل هذه القرارات".وهذه القضية هي واحدة من عدة نقاط شائكة في العلاقات التركية الأميركية التي تشمل أيضًا الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، واستمرار الإقامة الأميركية لرجل دين مسلم متهم بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكومة أردوغان في عام 2016.من المقرر أن يلتقي أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 أيلول.