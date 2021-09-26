عربي-دولي

بريطانيا: رصدنا سُفناً تنتهك العقوبات على كوريا الشمالية

Lebanon 24
26-09-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-868162-637682743112142877.jpg
Doc-P-868162-637682743112142877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد 26 أيلول، أنها جمعت أدلة على أن سفنا عديدة من دول مختلفة تنتهك فيما يبدو العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية والتي تحظر بيع الوقود لها.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن بريطانيا جمعت بياناتها من خلال مشاركة الفرقاطة البريطانية إتش.إم.إس ريتشموند في الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة في المنطقة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان: "ساهم نشر إتش.إم.إس ريتشموند في بحر الصين الشرقي في رصد سفن تنتهك على ما يبدو عقوبات الأمم المتحدة، كما ساهم في اقتفاء أثر سفن لم تكن معلومة في السابق لخلية تنسيق فرض العقوبات".
ولم يحدد البيان بالتفصيل الجهات التي يُعتقد أنها تنتهك العقوبات لكنه قال إنه تم رصد "سفن عديدة من جنسيات مختلفة".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة تم فرضها بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن هذه الأسلحة مقابل رفع العقوبات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مجموعة أبحاث تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في تقرير إن مهربين يشتبه بأنهم يتملصون من العقوبات على كوريا الشمالية اتجهوا إلى مخططات لخلق هويات مزيفة للسفن الخاضعة للعقوبات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-09-26
16:54 | 2021-09-26
16:50 | 2021-09-26
16:47 | 2021-09-26
15:30 | 2021-09-26
15:00 | 2021-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website