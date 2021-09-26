بريطانيا: رصدنا سُفناً تنتهك العقوبات على كوريا الشمالية

أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد 26 أيلول، أنها جمعت أدلة على أن سفنا عديدة من دول مختلفة تنتهك فيما يبدو العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية والتي تحظر بيع الوقود لها.وأوضحت وكالة "رويترز" أن بريطانيا جمعت بياناتها من خلال مشاركة الفرقاطة البريطانية إتش.إم.إس ريتشموند في الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة في المنطقة.وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان: "ساهم نشر إتش.إم.إس ريتشموند في بحر الصين الشرقي في رصد سفن تنتهك على ما يبدو عقوبات الأمم المتحدة، كما ساهم في اقتفاء أثر سفن لم تكن معلومة في السابق لخلية تنسيق فرض العقوبات".