26
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بريطانيا: رصدنا سُفناً تنتهك العقوبات على كوريا الشمالية
Lebanon 24
26-09-2021
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد 26 أيلول، أنها جمعت أدلة على أن سفنا عديدة من دول مختلفة تنتهك فيما يبدو العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية والتي تحظر بيع الوقود لها.
وأوضحت وكالة "رويترز" أن بريطانيا جمعت بياناتها من خلال مشاركة الفرقاطة البريطانية إتش.إم.إس ريتشموند في الإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة في المنطقة.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان: "ساهم نشر إتش.إم.إس ريتشموند في بحر الصين الشرقي في رصد سفن تنتهك على ما يبدو عقوبات الأمم المتحدة، كما ساهم في اقتفاء أثر سفن لم تكن معلومة في السابق لخلية تنسيق فرض العقوبات".
ولم يحدد البيان بالتفصيل الجهات التي يُعتقد أنها تنتهك العقوبات لكنه قال إنه تم رصد "سفن عديدة من جنسيات مختلفة".
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة تم فرضها بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن هذه الأسلحة مقابل رفع العقوبات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مجموعة أبحاث تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في تقرير إن مهربين يشتبه بأنهم يتملصون من العقوبات على كوريا الشمالية اتجهوا إلى مخططات لخلق هويات مزيفة للسفن الخاضعة للعقوبات.
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
12:00 | 2021-09-26
26/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج محظوظة ستتزوج عام 2022.. هل انت من بينها؟
Lebanon 24
3 أبراج محظوظة ستتزوج عام 2022.. هل انت من بينها؟
04:30 | 2021-09-26
26/09/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفراج بأسعار السلع الغذائية... ماذا عن أسعار اللحوم؟
Lebanon 24
إنفراج بأسعار السلع الغذائية... ماذا عن أسعار اللحوم؟
03:30 | 2021-09-26
26/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج يشعرون أن لا أحد يفهمهم ويهتم لأمرهم!
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج يشعرون أن لا أحد يفهمهم ويهتم لأمرهم!
03:30 | 2021-09-26
26/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:18 | 2021-09-26
26/09/2021 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-09-26
روسيا تنفي إرسال "أخصائي معلومات مضللة" إلى ألمانيا
16:54 | 2021-09-26
رئيس الصين يحذر من "قتامة" الوضع في مضيق تايوان
16:50 | 2021-09-26
سلاح الجو الإسرائيلي يتسلّم 3 مقاتلات جديدة "F-35"
16:47 | 2021-09-26
اتفاق مبدئي من 3 محاور لحل أزمة شرق السودان
15:30 | 2021-09-26
آيسلندا.. أول دولة أوروبية تحوز فيها السيدات على غالبية المقاعد النيابية
15:00 | 2021-09-26
ما بعد ميركل.. تحديات جسام تواجه ألمانيا
فيديو
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
27/09/2021 03:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
08:00 | 2021-09-25
27/09/2021 03:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
27/09/2021 03:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact