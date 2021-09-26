27
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إيران: نشهد آخر أنفاس الحظر والثورة الإسلامية أجبرت العدو على الاستسلام
Lebanon 24
26-09-2021
|
13:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الأحد، إن الشعب الإيراني لا یخشى الحظر ولا تهديدات أمريكا أو أي قوى أخرى، ولن يستسلم لها ولن يركع أمامها.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات وحيدي جاءت خلال مراسم تقديم المحافظ الجديد لمحافظة بوشهر (جنوب البلاد)، والتي أكد خلالها على أن "الثورة الإسلامية أجبرت العدو على الاستسلام والركوع"، وبلاده تتألق، في المرحلة الراهنة على الساحة العالمية.
وذكر وحيدي أن "الأعداء" لا يريدون تألق إيران، ويحاولون أن يظهروا الشعب الإيراني على أنه بحاجة إلى الغرب ببياناتهم المادية، موضحا أن طريق الخلاص يكمن في تعاليم الثورة الإسلامية، مشددا على أن إيران مستعدة لقفزة كبيرة في المرحلة الثانية من الثورة.
وأكد الوزير الإيراني أن بلاده تمر، حاليا، بأقسى ظروف الحظر الأميركي والتهديدات، مشيراً إلى أن إيران تشهد آخر أنفاس الحظر، وبأن تحييد الحظر أهم من الالتفاف عليه، مشيرا إلى أن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان يسير في هذا الإطار، فضلا عن "إذلال القوات الأمريكية على يد الشعب العراقي العظيم"، على حد وصفه.
وأوضح وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن مسار الثورة الإسلامية واضح، حيث التهمت القوی العظمی، وأزالت هيمنتهم.
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
12:00 | 2021-09-26
26/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفراج بأسعار السلع الغذائية... ماذا عن أسعار اللحوم؟
Lebanon 24
إنفراج بأسعار السلع الغذائية... ماذا عن أسعار اللحوم؟
03:30 | 2021-09-26
26/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج محظوظة ستتزوج عام 2022.. هل انت من بينها؟
Lebanon 24
3 أبراج محظوظة ستتزوج عام 2022.. هل انت من بينها؟
04:30 | 2021-09-26
26/09/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:18 | 2021-09-26
26/09/2021 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج يشعرون أن لا أحد يفهمهم ويهتم لأمرهم!
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج يشعرون أن لا أحد يفهمهم ويهتم لأمرهم!
03:30 | 2021-09-26
26/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2021-09-26
آيسلندا.. أول دولة أوروبية تحوز فيها السيدات على غالبية المقاعد النيابية
15:00 | 2021-09-26
ما بعد ميركل.. تحديات جسام تواجه ألمانيا
15:00 | 2021-09-26
الشرطة الأميركية تطلق الرصاص على شخص في شاطئ مُكتظ (فيديو)
14:53 | 2021-09-26
إيران.. اندلاع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري في طهران
14:30 | 2021-09-26
أردوغان: تركيا ستفكر في شراء نظام صاروخي روسي ثان
13:52 | 2021-09-26
البرهان يتعهد بـ"هيكلة" الجيش السوداني
فيديو
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
26/09/2021 22:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
08:00 | 2021-09-25
26/09/2021 22:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
26/09/2021 22:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact