إيران: نشهد آخر أنفاس الحظر والثورة الإسلامية أجبرت العدو على الاستسلام

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الأحد، إن الشعب الإيراني لا یخشى الحظر ولا تهديدات أمريكا أو أي قوى أخرى، ولن يستسلم لها ولن يركع أمامها.



وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات وحيدي جاءت خلال مراسم تقديم المحافظ الجديد لمحافظة بوشهر (جنوب البلاد)، والتي أكد خلالها على أن "الثورة الإسلامية أجبرت العدو على الاستسلام والركوع"، وبلاده تتألق، في المرحلة الراهنة على الساحة العالمية.





وأكد الوزير الإيراني أن بلاده تمر، حاليا، بأقسى ظروف الحظر الأميركي والتهديدات، مشيراً إلى أن إيران تشهد آخر أنفاس الحظر، وبأن تحييد الحظر أهم من الالتفاف عليه، مشيرا إلى أن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان يسير في هذا الإطار، فضلا عن "إذلال القوات الأمريكية على يد الشعب العراقي العظيم"، على حد وصفه.



وأوضح وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن مسار الثورة الإسلامية واضح، حيث التهمت القوی العظمی، وأزالت هيمنتهم. وذكر وحيدي أن "الأعداء" لا يريدون تألق إيران، ويحاولون أن يظهروا الشعب الإيراني على أنه بحاجة إلى الغرب ببياناتهم المادية، موضحا أن طريق الخلاص يكمن في تعاليم الثورة الإسلامية، مشددا على أن إيران مستعدة لقفزة كبيرة في المرحلة الثانية من الثورة.وأكد الوزير الإيراني أن بلاده تمر، حاليا، بأقسى ظروف الحظر الأميركي والتهديدات، مشيراً إلى أن إيران تشهد آخر أنفاس الحظر، وبأن تحييد الحظر أهم من الالتفاف عليه، مشيرا إلى أن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان يسير في هذا الإطار، فضلا عن "إذلال القوات الأمريكية على يد الشعب العراقي العظيم"، على حد وصفه.وأوضح وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن مسار الثورة الإسلامية واضح، حيث التهمت القوی العظمی، وأزالت هيمنتهم.