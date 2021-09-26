عربي-دولي

إيران: نشهد آخر أنفاس الحظر والثورة الإسلامية أجبرت العدو على الاستسلام

Lebanon 24
26-09-2021 | 13:15
A-
A+
Doc-P-868166-637682748866075847.jpg
Doc-P-868166-637682748866075847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الأحد، إن الشعب الإيراني لا یخشى الحظر ولا تهديدات أمريكا أو أي قوى أخرى، ولن يستسلم لها ولن يركع أمامها.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات وحيدي جاءت خلال مراسم تقديم المحافظ الجديد لمحافظة بوشهر (جنوب البلاد)، والتي أكد خلالها على أن "الثورة الإسلامية أجبرت العدو على الاستسلام والركوع"، وبلاده تتألق، في المرحلة الراهنة على الساحة العالمية.
وذكر وحيدي أن "الأعداء" لا يريدون تألق إيران، ويحاولون أن يظهروا الشعب الإيراني على أنه بحاجة إلى الغرب ببياناتهم المادية، موضحا أن طريق الخلاص يكمن في تعاليم الثورة الإسلامية، مشددا على أن إيران مستعدة لقفزة كبيرة في المرحلة الثانية من الثورة.

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده تمر، حاليا، بأقسى ظروف الحظر الأميركي والتهديدات، مشيراً إلى أن إيران تشهد آخر أنفاس الحظر، وبأن تحييد الحظر أهم من الالتفاف عليه، مشيرا إلى أن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان يسير في هذا الإطار، فضلا عن "إذلال القوات الأمريكية على يد الشعب العراقي العظيم"، على حد وصفه.

وأوضح وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن مسار الثورة الإسلامية واضح، حيث التهمت القوی العظمی، وأزالت هيمنتهم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-09-26
15:00 | 2021-09-26
15:00 | 2021-09-26
14:53 | 2021-09-26
14:30 | 2021-09-26
13:52 | 2021-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website