عربي-دولي

رئيس الصين يحذر من "قتامة" الوضع في مضيق تايوان

Lebanon 24
26-09-2021 | 16:54
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حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد 26 أيلول، من قتامة الوضع في مضيق تايوان.

وجاءت تصريحات الرئيس الصيني في خطاب تهنئة اليوم الأحد لزعيم حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، المنتخب حديثا والذي تعهد باستئناف المحادثات مع بكين، والتي قال فيها إن الوضع في مضيق تايوان "معقد وقاتم".

وانتخب حزب كومينتانج في تايوان أمس السبت إريك تشو رئيس بلدية تايبه السابق زعيما له وقال تشو إنه سيستأنف الاتصالات رفيعة المستوى المتعثرة مع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وكثفت الضغوط العسكرية والسياسية لإجبار الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي على قبول السيادة الصينية عليها على الرغم من أن أغلب التايوانيين لا يرغبون في حكم بكين.

وقال شي في خطابه الذي نشر حزب كومينتانج نسخة منه إن الحزبين بينهما "تواصل جيد" يستند إلى موقفهما المشترك المناهض لاستقلال تايوان.

وأضاف شي وهو زعيم الحزب الشيوعي الحاكم كذلك "في الوقت الراهن الوضع في مضيق تايوان معقد وقاتم. يتعين على جميع أبناء وبنات الأمة الصينية العمل معا بقلب واحد والمضي قدما معا".

وعبر عن أمله في أن يتمكن الطرفان من التعاون من أجل "السعي لتحقيق السلام في مضيق تايوان وإعادة الوحدة الوطنية".
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