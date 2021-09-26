البرهان يتعهد بـ"هيكلة" الجيش السوداني

تعهّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، العمل على "هيكلة" القوات المسلحة، في تصريحات تأتي بعد أيام من إعلان السلطات عن انقلاب فاشل.وقال البرهان خلال افتتاح مستشفى عسكري جنوب الخرطوم "القوات المسلحة، سنعمل على هيكلتها".ونقلت "فرانس برس" عن البرهان قوله "لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة"، متعهّدا على وجه الخصوص تطهيرها من الإخوان المسلمين.كذلك، أكد البرهان حرص الجيش على إجراء انتخابات وتسليم السلطة بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وقال "نحن كعسكريين نلتزم بالانتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الانتقالية".وأضاف: "وبعد الانتخابات ستختفي القوات المسلحة من المشهد السياسي".واجتمع البرهان مساء الأحد مع كبار ضباط الجيش في مقر القيادة العامة بوسط الخرطوم.ونفى ما يشاع عن أن الجيش يريد القيام بانقلاب قائلا "أن ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء"، مؤكدا أن "القوات المسلحة هي من أفشلت المحاولة الانقلابية التي كانت ستحدث فتنة في البلاد".