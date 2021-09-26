عربي-دولي

إيران.. اندلاع حريق في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري في طهران

Lebanon 24
26-09-2021 | 14:53
A-
A+
Doc-P-868226-637682900920313599.jpg
Doc-P-868226-637682900920313599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حريقاً اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران مساء اليوم الأحد.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري: "شب حريق مساء الأحد في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني غرب طهران. أصيب ثلاثة أشخاص وتم احتواء الحريق".

ولم يذكر البيان سبب الحادث.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-09-26
16:54 | 2021-09-26
16:50 | 2021-09-26
16:47 | 2021-09-26
16:30 | 2021-09-26
15:30 | 2021-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website