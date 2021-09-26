سلاح الجو الإسرائيلي يتسلّم 3 مقاتلات جديدة "F-35"

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "سلاح الجو الإسرائيلي تسلّم 3 مقاتلات جديدة من طراز F-35".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ "3 طائرات من نوع أدير الجديدة F35I، حطت في قاعدة نيفاتيم العسكرية الإسرائيلية".وأوضح المتحدث أن طائرات "أدير" ستنضم إلى سرب أسود الجنوب وستعزز أسطول الطائرات لحماية "إسرائيل".