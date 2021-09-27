29
o
بيروت
36
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
حمدوك: الصراع الحالي في السودان يستهدف التحول المدني
Lebanon 24
27-09-2021
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الصراع الذي يدور في السودان حالياً هو بين المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي والساعين إلى قطع الطريق أمامه.
ودعا حمدوك إلى احترام الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية التي دخلت فيها البلاد بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير بثورة شعبية في أبريل 2019.
وأكد رئيس الوزراء السوداني أن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه.
واعتبر حمدوك اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك تمكين نظام الإخوان المحلول واحدة من مكتسبات الثورة؛ وطالب بالدفاع عنها والمحافظة عليها، مشددا على أنه لا تراجع عن تفكيك نظام البشير باعتباره استحقاق دستوري يدعم التحول المدني الديموقراطي.
من جهته، أكد عضو مجلس السيادة محمد التعايشي أن البلاد ليست في مفترق طرق بعد الثورة ولن تكون، موضحا أن الطريق لاستقرار السودان هو الالتزام بالاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وتحضير البلاد للانتخابات بعد إكمال مهام الانتقال.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
12:00 | 2021-09-26
26/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة بارزة عن سعري الدولار والمحروقات.. هل سيرتفعان خلال الأيام المُقبلة؟
Lebanon 24
معلومة بارزة عن سعري الدولار والمحروقات.. هل سيرتفعان خلال الأيام المُقبلة؟
16:15 | 2021-09-26
26/09/2021 04:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قاله وزير العمل عن الأجور والرواتب
Lebanon 24
هذا ما قاله وزير العمل عن الأجور والرواتب
15:46 | 2021-09-26
26/09/2021 03:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن الوقود الإيراني المُرسل إلى لبنان.. من دفع ثمنه؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن الوقود الإيراني المُرسل إلى لبنان.. من دفع ثمنه؟
12:43 | 2021-09-26
26/09/2021 12:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يفجّر مفاجأة عن تحقيقات انفجار المرفأ.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
وهاب يفجّر مفاجأة عن تحقيقات انفجار المرفأ.. هذا ما كشفه
15:19 | 2021-09-26
26/09/2021 03:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2021-09-27
إعلام كوريا الشمالية: واشنطن أبشع منتهك لحقوق الإنسان
04:50 | 2021-09-27
إصابة اثنين من جنود الاحتلال قرب نابلس خلال مواجهات ليلية
04:30 | 2021-09-27
بعد أزمة نقص سائقي الشاحنات.. بريطانيا تخفف شروط التأشيرات
04:00 | 2021-09-27
التحرش بفتاة في القصيم.. الشرطة السعودية تعلن القبض على الجناة
03:47 | 2021-09-27
زلزال بقوّة 6.5 درجات يضرب قبالة جزيرة كريت
03:30 | 2021-09-27
من "تحوّل لفرنسا" إلى "أزمة ضخمة".. فايننشال تايمز :أستراليا مطالبة بالتعويض!
فيديو
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
27/09/2021 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
08:00 | 2021-09-25
27/09/2021 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
27/09/2021 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact