حركة النهضة تنفي "تفويض الغنوشي صلاحياته الدستورية"

نفت حركة النهضة، مساء الأحد، تفويض رئيسها ورئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي، صلاحياته الدستورية.وكتب رياض الشعيبي، مستشار رئيس الحركة، في منشور له في صفحته على فيسبوك: "ترويج الشائعات للتشويش على وقفة اليوم المطالبة باستئناف المسار الديمقراطي. هذا لن يفيد كثيرا لأن حركة التاريخ واضحة في اتجاه الحرية والكرامة والديمقراطية".وتظاهر بضعة آلاف من التونسيين، الأحد، رافعين شعار "الشرعية الانتخابية" ومنددين بـ"احتكار السلطات بيد رجل واحد" إثر قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، اتخاذ قرارات استثنائية، من بينها تجميد أعمال البرلمان قبل شهرين "إلى اشعار آخر".وقال الشعيبي إن الغنوشي "رئيس مجلس النواب منخرط في معركة استعادة الديمقراطية في البلاد، ولم يُفوض لأي كان صلاحياته الدستورية كما تروج بعض المواقع المشبوهة"، بحسب تعبيره.