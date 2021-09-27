"لأسباب مالية".. سفارة إثيوبيا "ستعلق" عملها في مصر

قال السفير الاثيوبي في القاهرة، ماركوس تكيللي، في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" إن سفارة بلاده ستعلق أعمالها في القاهرة لعدة أشهر بداية من أكتوبر القادم نظرا لـ "عدم توافر موارد مالية كافية لعمليات التشغيل اللازمة".وأضاف أن الأمر ليس له علاقة بالخلاف مع مصر بشأن سد النهضة.ولا تزال العلاقات بين البلدين تشهد حالة من عدم الاستقرار على إثر أزمة سد النهضة الاثيوبي.ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.وفي اذار 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97 في المئة من مياه الري والشرب.ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب.وفي حزيران 2021، أعلنت أديس أبابا أنها حققت هدفها للعام الثاني في ما يتعلق بملء السد وأن كمية المياه الموجودة كافية لبدء إنتاج الطاقة.