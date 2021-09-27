عربي-دولي

"لأسباب مالية".. سفارة إثيوبيا "ستعلق" عملها في مصر

Lebanon 24
27-09-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-868298-637683233076994273.jpg
Doc-P-868298-637683233076994273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال السفير الاثيوبي في القاهرة، ماركوس تكيللي، في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" إن سفارة بلاده ستعلق أعمالها في القاهرة لعدة أشهر  بداية من أكتوبر القادم نظرا لـ "عدم توافر موارد مالية كافية لعمليات التشغيل اللازمة".

وأضاف أن الأمر ليس له علاقة بالخلاف مع مصر بشأن سد النهضة.

ولا تزال العلاقات بين البلدين تشهد حالة من عدم الاستقرار على إثر أزمة سد النهضة الاثيوبي.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وفي اذار 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97 في المئة من مياه الري والشرب.

ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب.

وفي حزيران 2021، أعلنت أديس أبابا أنها حققت هدفها للعام الثاني في ما يتعلق بملء السد وأن كمية المياه الموجودة كافية لبدء إنتاج الطاقة.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-09-27
08:30 | 2021-09-27
08:00 | 2021-09-27
07:54 | 2021-09-27
07:30 | 2021-09-27
07:15 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website