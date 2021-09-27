عربي-دولي

التحرش بفتاة في القصيم.. الشرطة السعودية تعلن القبض على الجناة

Lebanon 24
27-09-2021 | 04:00
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أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم في السعودية، بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة.
وأوضح في بيان جاء على حساب "الأمن العام" على تويتر، صباح الإثنين، أنه قد "تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة".
ووقعت حوادث تحرش متعددة خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي، ودعا مواطنون السلطات إلى القبض على الجناة الذين وثقت أفعالهم بفيديوهات على مواقع التواصل.
وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف أوقفت شخصا ظهر وهو يتحرش بفتاة، قبل أن يتدخل شخص آخر لإبعاد المتحرشين.
وفي حادثة أخرى، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك.
وذكَّرت وزارة الداخلية السعودية، في تغريدة، المتحرشين بأن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى الحبس سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
المصدر: الحرة
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