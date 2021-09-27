مسؤول أميركي: إدارة بايدن لن تبني جداراً على الحدود

قال وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس إن إدارة بايدن لن تبني جدراً على الحدود على الرغم من زيادة عدد المعابر التي يجتازها طالبو الهجرة إلى الولايات المتحدة.وقال مايوركاس عبر برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لقد رأينا أعدادا كبيرة من الأفراد الذين تمت مواجهتهم على حدودنا يقدمون طلبات لجوء وإغاثة إنسانية".وأضاف: "الأمر ليس جديدا ويمتد على عدة إدارات.. إنها سياسة هذه الإدارة نحن لا نتفق مع بناء الجدار".وتابع قائلا: "ينص القانون على أنه يمكن للأفراد المطالبة بالإغاثة الإنسانية".وعندما سئل في برنامج "Meet the Press" على قناة "NBC" عما إذا كانت سياسات الإدارة تشجع المزيد من الهجرة، قال مايوركاس: "لا أعتقد أن هذا هو الحال على الإطلاق".وصرح بأن حوالى 30 ألف مهاجر وصلوا إلى مدينة ديل ريو الحدودية في تكساس منذ 9 أيلول، وسيسمح لنحو 12400 بدخول الولايات المتحدة بينما تنظر محاكم الهجرة في طلبات لجوئهم.ووصف مايوركاس قوانين الهجرة الأمريكية بأنها "نظام معطل تماما" وقال على شبكة "سي إن إن" إن الإدارة ستحاول إعادة بناء مسارات آمنة ومنظمة للأفراد لتقديم مطالباتهم هنا في الولايات المتحدة.