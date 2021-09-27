27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
توقع بارز.. إليكم موعد عودة الحياة الطبيعية بعد "كورونا"
Lebanon 24
27-09-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت قناة "الحرة" نقلاً عن شبكة "سي إن بي سي"، تقريراً تحت عنوان: "
رئيس فايزر يتوقع موعد عودة الحياة الطبيعية
"، وجاء فيه:
توقع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" التي تنتج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد أن تعود الحياة إلى طبيعتها في غضون عام، وذلك عقب نحو سنتين من تفشي الجائحة.
ونقل موقع " سي إن بي سي" الإخباري عن ألبرت بورلا، قوله إن الحياة الطبيعية ستعود على أغلب الظن خلال عام من الآن، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى أخذ جرعة من اللقاح بشكل سنوي من كل عام.
ويتماشى توقع، بورلا، بشأن موعد استئناف الحياة الطبيعية مع تصريحات، ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأميركية والتي قال فيها إنه يعتقد أن الأمور سترجع إلى طبيعتها في غضون سنة.
وقال بانسل لصحيفة نويه زويرشر تسايتونج السويسرية، وفقا لرويترز يوم الخميس، عندما سئل عن تقديره للعودة إلى الحياة الطبيعية: "اعتباراً من اليوم ، في غضون عام ، أفترض".
ولكن بورلا - حذر من أن العودة إلى الحياة الطبيعية سيتضمن بعض المحاذير، موضحا أن فيروس كورونا المستجد لن يتوقف عن إنتاج المزيد من المتحورات على غرار سلالتي دلتا أو ألفا.
وفي سياق آخر، قال بورلا إن شركته ستقدم في غضون أيام بيانات لهيئة الدواء والغذاء الأميركية بغية المصادقة على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.
وأضاف: "في حال التصديق على البيانات فإننا سوف نكون مستعدين لتوفير تلك التركيبة الجديدة من اللقاح".
وأكد لابورت قدرة شركته على تلبية الحاجات من الجرعات الأساسية والجرعات المعززة وتوزيعها بشكل متزامن.
ونوه إلى أنه منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الحالي سيكون قد جرى إنتاج ملياري جرعة من لقاح فايزر، وأن مليار جرعة أخرى سوف تنتج بنهاية العام الحالي.
وفي رده على اعتراض منظمة الصحة العالمية على توزيع جرعات معززة عوضا عن تقديمها للدول الفقيرة، أجاب: "حكومة الولايات المتحدة سوف توزع مليار جرعة بشكل مجاني بعد أن تشتريها من شركتنا بسعر التكلفة".
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
12:00 | 2021-09-26
26/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قاله وزير العمل عن الأجور والرواتب
Lebanon 24
هذا ما قاله وزير العمل عن الأجور والرواتب
15:46 | 2021-09-26
26/09/2021 03:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة بارزة عن سعري الدولار والمحروقات.. هل سيرتفعان خلال الأيام المُقبلة؟
Lebanon 24
معلومة بارزة عن سعري الدولار والمحروقات.. هل سيرتفعان خلال الأيام المُقبلة؟
16:15 | 2021-09-26
26/09/2021 04:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن الوقود الإيراني المُرسل إلى لبنان.. من دفع ثمنه؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن الوقود الإيراني المُرسل إلى لبنان.. من دفع ثمنه؟
12:43 | 2021-09-26
26/09/2021 12:43:07
Lebanon 24
Lebanon 24
التّسوية تتحضّر.. ماذا تريدُ السعودية من لبنان؟
Lebanon 24
التّسوية تتحضّر.. ماذا تريدُ السعودية من لبنان؟
04:00 | 2021-09-27
27/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2021-09-27
أين وكيف تعيش المستشارة ميركل؟
11:28 | 2021-09-27
الديوان الملكي الاردني: إصابة ولي العهد بـ"كورونا"
11:00 | 2021-09-27
التحقيق مع 9 جنود بريطانيين في مقتل امرأة كينية قبل 9 سنوات
11:00 | 2021-09-27
مسؤول أميركي: إدارة بايدن لن تبني جداراً على الحدود
10:30 | 2021-09-27
إيطاليا: لا يمكن الاعتراف بحكومة طالبان
09:30 | 2021-09-27
الأمن الإيراني يعلن القضاء على خلية إرهابية جنوبي البلاد
فيديو
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
27/09/2021 18:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
27/09/2021 18:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
08:00 | 2021-09-25
27/09/2021 18:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact