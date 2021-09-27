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عربي-دولي
الأمن الإيراني يعلن القضاء على خلية إرهابية جنوبي البلاد
Lebanon 24
27-09-2021
|
09:30
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أمس الأحد، القضاء على خلية إرهابية كانت تسعى لزعزعة الأمن جنوب غربي البلاد.
وبحسب بيان لوزارة الأمن الإيرانية، تمكن عناصر الوزارة من كشف وتدمير الخلية الإرهابية جنوب غرب محافظة خوزستان (جنوب غرب إيران)، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
وأفاد بيان للعلاقات العامة بوزارة الأمن بأن "عناصر الوزارة في الدائرة العامة بمحافظة خوزستان، وجهوا ضربة ميدانية إلى إحدى الخلايا التي حاولت زعزعة الأمن".
وأشار البيان إلى أنه "خلال الأيام المؤدية إلى أربعين الإمام الحسين حيث تسعى الزمر المناوئة للثورة والتابعة لبعض دول المنطقة لزعزعة الأمن في البلاد، تمكن عناصر الدائرة العامة للأمن في خوزستان من توجيه ضربة ميدانية استخباراتية إلى خلية إرهابية في المنطقة الحدودية جنوب غرب خوزستان".
وأكد البيان على أن عناصر وزارة الأمن الإيرانية تمكنوا من ضبط أسلحة كانت بحوزة الخلية الإرهابية.
ولم يكشف البيان عدد أفراد الخلية الإرهابية ولا الجهة التابعين لها.
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