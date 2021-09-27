عربي-دولي

إيطاليا: لا يمكن الاعتراف بحكومة طالبان

Lebanon 24
27-09-2021 | 10:30
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأحد، إنه لا يمكن الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، لكنه حث الحكومات الأجنبية على الحيلولة دون حدوث انهيار مالي يمكن أن يؤدي إلى تدفق للمهاجرين بأعداد كبيرة.

وقال دي مايو، الذي ترأس اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيويورك الأسبوع الماضي في تصريحات تلفزيونية نقلتها رويترز: "من المستحيل الاعتراف بحكومة طالبان نظرا لوجود 17 إرهابيا بين الوزراء واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات".

وأوضح أنه يتعين أن يبدأ الشعب الأفغاني في تلقي الدعم المالي الذي تم تجميده بعد استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي.
وأضاف: "لن يتمكنوا من دفع الرواتب بعد فترة من الوقت. علينا بكل وضوح أن نعمل للحيلولة دون انهيار أفغانستان من الداخل ودون تدفق غير منضبط للهجرة يمكن أن يزعزع استقرار الدول المجاورة".

ومضى يقول: "ثمة سبل لضمان الدعم المالي دون تقديم أموال لطالبان. نتفق أيضا على أن جزءا من المساعدات الإنسانية يجب أن يُخصص لحماية النساء والفتيات".

وأشار إلى أن دول مجموعة العشرين ملتزمة مع جيران أفغانستان بمكافحة الإرهاب والعمل من أجل حماية حقوق الإنسان.

وردا على سؤال عما إذا كان قد حُدًد موعد لاجتماع زعماء مجموعة العشرين بشأن أفغانستان، قال دي مايو إن ذلك سيكون "في الأسابيع المقبلة".
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