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التحقيق مع 9 جنود بريطانيين في مقتل امرأة كينية قبل 9 سنوات

Lebanon 24
27-09-2021 | 11:00
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يخضع 9 جنود بريطانيين للتحقيق في جريمة مقتل امرأة كينية عُثر على جثتها في خزان للصرف الصحي في عام 2012 بعد تعرضها للطعن حتى الموت.
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنه تم العثور على جثة "أجنيس وانجيرو" بالقرب من قاعدة للجيش البريطاني في مدينة نانيوكي الكينية، قرب فندق ليونز كورت إن - بعد شهرين من اختفائها في آذار 2012.
وأبلغت عائلة وانجيرو عن اختفائها بعد قضاء تلك الليلة في الفندق الذي ارتاده عشرات الجنود البريطانيين خلال عطلة نهاية أسبوع ماجنة.
وتردد خلال هذه الفترة أن الفتاة التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 21 عاماً شوهدت وهي تغادر الحانة برفقة أحد الجنود، ثم دخلت إلى غرفته.
وأظهر تشريح الجثة أنها فارقت الحياة نتيجة طعنات تلقتها في صدرها وبطنها، مع وجود دليل على أنها تعرضت للضرب. وبسبب الحالة البدنية، لم يتضح ما إذا كانت تعرضت لاعتداء جنسي.
وفتحت السلطات الكينية الآن تحقيقاً جديداً، بعد أن وجد تحقيق، تأخر حتى عام 2019، أن مقتل وانجيرو حدث بشكل غير قانوني.
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