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© Lebanon24
عربي-دولي
أين وكيف تعيش المستشارة ميركل؟
Lebanon 24
27-09-2021
|
11:30
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنها ستواصل بعد استقالتها من منصبها، العيش في شقتها في برلين، وكذلك في المنزل الريفي في أوكرمارك، الذي تمتلكه عائلة المستشارة.
ووفقا لمراسل "نوفوستي"، تعيش ميركل، مع زوجها أستاذ الكيمياء الدكتور يواكيم سوير، في بناية متعددة الشقق وسط برلين، ويطل بيتها على متحف "Pergamonmuseum" الشهير وكورنيش نهر شبريه. وتقع شقة المستشارة في الطابق الرابع الأخير في بناية من القرن التاسع عشر. ولا توجد أسوار حول المبنى، كما أنه يفتقر إلى فناء أو حديقة.
ووفقا لوسائل الإعلام، يوجد في البناية شقق سكنية، يقيم فيها ألمان في سن التقاعد وما قبل التقاعد. يقف على باب المبنى شرطي واحد فقط، وفي مكان قريب سيارة دورية. والملفت للنظر أن ميركل، رفضت الانتقال إلى سكن توفره الدولة، عندما استلمت منصب المستشارة.
عند مدخل البناية هناك لوحة تضم أسماء أصحاب الشقق، المقيمين هناك.
وقال الشرطي، إنه لا يجوز تصوير قائمة الأسماء، وكذلك يمنع تنظيم التظاهرات أمام المبنى. وأضاف: "يجب أن يظل الشارع فارغا دائما".
ويقول صاحب مطعم آسيوي قريب من المبنى، إن السيدة ميركل تزور هذا المطعم بين الحين الآخر.
وذكرت نادلة تعمل هناك: "هي لطيفة للغاية. يمكن التحدث إلى السيدة ميركل بكل بساطة وحتى التقاط صورة".
ونوهت النادلة بأن المستشارة تطلب في أغلب الأحيان أطباق البط، وسعر هذا الطبق يبدأ من 7.5 يورو.
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