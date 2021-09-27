عربي-دولي

أذربيجان تعلن استعدادها لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

Lebanon 24
27-09-2021 | 12:30
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أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن باكو جاهزة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين: "إن أذربيجان جاهزة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس المراعاة الكاملة لمبادئ القانون الدولي وخاصة سيادة ووحدة الأراضي وحرمة الحدود الدولية. وندعو أرمينيا لاحترام هذه المبادئ الأصلية وتنفيذ التزاماتها الدولية بهدف ضمان السلام والأمن والازدهار في المنطقة".

واستأنفت في نهاية عام 2020 في إقليم قره باغ الأعمال العسكرية التي أصبحت مواصلة للنزاع طويل الأجل وأسفرت عن وقوع ضحايا بين السكان المدنيين. واتخذ الطرفان عدة محاولات للتوصل إلى الهدنة لكنها فشلت.
 
وأدت اتفاقية الهدنة الثالثة التي تم توقيعها في 10 تشرين الثاني الماضي إلى وقف العنف في الإقليم. وبوساطة موسكو اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل الأسرى وجثث الضحايا.
 
كذلك، سلمت يريفان منطقتي كيلباجارسكي ولاتشينسكي وجزءا من منطقة أغدام والتي كانت تحت سيطرة جمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا، إلى تحت سيطرة أذربيجان. وإضافة إلى ذلك تم في هذه المنطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية.
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