عربي-دولي

جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم

Lebanon 24
27-09-2021 | 13:30
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مرة جديدة تهز اليمن جريمة مروعة ضحيتها فتاة قضت على أيدي عائلتها. ووفقاً لقناة "العربية"، فقد شهدت العاصمة صنعاء مقتل شابة تدعى شروق أحمد على أيدي اشقائها، الذين خنقوها بأيديهم منهين حياتها.

وفي التفاصيل، فقد أقدم 3 من أشقاء شروق بمعاونة ابن عمهم على خنقها وازهاق روحها، بعد اتهامها بجرم الشرف. وبعد ذلك، جرى نقل جثتها إلى قرية الملحاء في محافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية.

جرائم الشرف
وأفادت وسائل اعلام محلية بأن القتلة هم كل من عبدالله أحمد مانع وغالب أحمد مانع ومحمد أحمد مانع وعبدالرزاق ناصر احمد مانع.

في المقابل، شنت حملة على مواقع التواصل تحت وسم شروق أحمد، للمطالبة بوقف جرائم الشرف هذه والحد منها، ومحاسبة الفاعلين والمتورطين في انهاء حياة الشابة اليمنية.

يذكر أن العديد من الجرائم المشابهة تقع في مناطق مختلف من اليمن. وخلال العام الماضي، شهدت العاصمة جريمة فظيعة هزّت البلاد أجمع بعد أن أقدم 3 أشقاء أيضا على قتل أختهم القاصرة عقب تعذيبها وإجبارها على شرب السم في مديرية صعفان بمحافظة صنعاء.

واتت تلك الجريمة في حينه بعد اتهام الفتاة بإقامة علاقة مع شاب في إحدى المناطق الريفية التابعة لصنعاء.
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