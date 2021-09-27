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إصابة اثنين من جنود الاحتلال قرب نابلس خلال مواجهات ليلية

Lebanon 24
27-09-2021 | 04:50
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن اثنين من جنوده أصيبا بجراح مختلفة خلال مواجهات مع فلسطينيين قرب مدينة نابلس الليلة الماضية.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن جنديا أصيب بالحجارة والآخر بعبوة ناسفة. وكانت قوات الاحتلال قد دفعت بتعزيزات إلى المنطقة التي اقتحمها مئات اليهود المتشددين لزيارة قبر النبي يوسف.

ومساء أمس الأحد، اعتقلت القوات الإسرائيلية قاصرا فلسطينيا خلال مواجهات عند باب العامود، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت قرب باب العامود بالقدس، جرى خلالها اعتقال فتى قاصر لم تعرف هويته.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتدت على الموجودين في المكان بالضرب بالهراوات، وهددت بمزيد من الاعتقالات.

وأفرغت القوات الإسرائيلية منطقة باب العامود من الفلسطينيين، بحسب الشهود.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 200 قاصر، من بين 4650 أسيرا وأسيرة، وفق معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني في 6 أيلول الجاري.
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