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نيجيريا.. مسلحون يفرجون عن 10 طلاب مختطفين

Lebanon 24
27-09-2021 | 14:30
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أفرج مسلحون مجهولون عن 10 طلاب مختطفين في شمال غربي نيجيريا، كانوا قد اختطفوا في تموز الماضي.

وقال رئيس جمعية أهالي الطلاب، جوزيف حياب أمس الأحد، إن المسلحين أفرجوا عن عشرة رهائن إضافيين من أصل 121 طالبا كانوا قد خطفوا في الخامس من تموز من مدرسة في شمال غربي نيجيريا.

وقال رئيس جمعية أهالي الطلاب المخطوفين، إن "الخاطفين أطلقوا سراح 10 طلاب إضافيين بعد أن تلقوا فديتهم، كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الطلاب الذين أطلقوا سراحهم في وقت سابق"، بحسب فرانس برس.

واستطرد قائلا: "لا يزال هناك 11 طالبا في الأسر، ونأمل في إطلاق سراحهم جميعا في المرة المقبلة عندما نتوصل إلى اتفاق مع قطاع الطرق".

ووفقا لفرانس برس، فإنه منذ خطف 121 طالبا في تموز من مدرسة معمدانية ثانوية عند أطراف بلدة كادونا، تم إطلاق سراح 100 منهم أو تمكنوا من الفرار، بينما كان لا يزال هناك 21 منهم رهن الاعتقال.

وكانت الشرطة أعلنت الخميس الماضي أنها ألقت القبض على 3 أشخاص يشتبه في قيامهم باختطاف جميع هؤلاء الطلاب منذ قرابة 3 أشهر.

وكان عشرات المسلحين أقدموا، في 5 يوليو، ليلا على مهاجمة المدرسة الواقعة في ولاية كادونا شمال غربي البلاد، وخطفوا الطلاب بينما كانوا نياما في مهاجعهم.

وتسجل مناطق شمال غرب نيجيريا عمليات نهب وخطف جماعي تنفذها عصابات مسلحة وتستهدف تلامذة وطلابا لقاء فدية.

وتم خطف أكثر من 1000 طالب وتلميذ منذ كانون الأول الماضي، بحسب السلطات، غير أنه تم أطلاق سراح معظمهم بعد مفاوضات ودفع فديات، رغم نفي السلطات النيجيرية.
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